Golden State Warriors forveti Draymond Green, bu sezonun Yılın Savunmacısı ödülünü kazanma adına kariyerindeki son şansı olduğuna dair inancını aktardı.



Warriors, son on yılda oyunun gidişatını değiştiren bir hücum stratejisiyle NBA'yi dönüştürdü. Ancak, takım yıldız bir pivot oyuncusu olmadan da bu süreçte en iyi savunmalardan birine sahip olmayı başardı. Bunun arkasındaki en büyük etken ise uzun süredir takımda bulunan forvet Draymond Green'in savunma liderliğiydi ve kendisi, 2017 yılında Yılın Savunmacısı (DPOY) ödülünü kazanmıştı.



Green, o zamandan sonra benzer savunma performansları sergilemesine rağmen ödülü bir kez daha kazanamadı. Victor Wembanyama'nın bu sezon ödül için uygun olmaması nedeniyle Draymond Green, ESPN'e verdiği röportajda, bu sezonun Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmak için son fırsatı olduğunu söyledi.



"Sezon başında bu konuda konuşmuştum, geçen yıl da Wemby ve Chet hakkında konuştum. Genç oyuncular harika işler yapıyor ve gerçekten muazzamlar. Ancak, bu yılın benim için son şans olduğunu düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum ve bu durumu daha da geliştirmek için altı ya da yedi maçım kaldı. Ne olursa olsun, bence ödülü kazanmalıyım. Yarışan tüm oyunculara şans dilerim çünkü gerçekten inanılmaz bir şey."



Green, bu sezon ortalama 6.2 ribaund, 1.5 top çalma ve 1.0 blok yapıyor. Ancak, Green'in ödül için mücadele etmesi gereken pek çok güçlü rakip bulunuyor.



