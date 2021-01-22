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Donovan Mitchell'dan, Shaq'a net cevap: "Tamam"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın kendisi için yaptığı "bir sonraki seviyeye atlamak için gereken niteliklere sahip değil" yorumuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın kendisi için yaptığı "bir sonraki seviyeye atlamak için gereken niteliklere sahip değil" yorumuna yanıt verdi.

Shaq, Jazz'in New Orleans Pelicans karşısında aldığı 129-118'lik galibiyetin ardından, karşılaşmada 36 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Mitchell'a karşı şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, senin en sevdiğim oyunculardan biri olduğunu fakat bir sonraki seviyeye atlamak için gereken niteliklere sahip olmadığını söylemiştim. Bunu bilerek söyledim. Bunun hakkında ne diyeceksin?"

"BUNLARI ÇAYLAKLIKTAN BERİ DUYUYORUM"

24 yaşındaki oyuncu Shaq'a şu cevabı verdi:

"Tamam. Bu kadarını diyeceğim. Bunları çaylak yılımdan beri duyuyorum. Yaptığım bu işte daha da iyi olmayı sürdüreceğim."

Mitchell bu sezon, Utah için maç başına 24.3 sayı, 3.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları ile oynuyor.


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