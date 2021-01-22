Donovan Mitchell'dan, Shaq'a net cevap: "Tamam"

"BUNLARI ÇAYLAKLIKTAN BERİ DUYUYORUM"

Donovan's response when Shaq tells him he doesn't have what it takes to get to the next level:



"Aight." pic.twitter.com/t64PxpeTFD



— SportsCenter (@SportsCenter) January 22, 2021

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın kendisi için yaptığı "bir sonraki seviyeye atlamak için gereken niteliklere sahip değil" yorumuna yanıt verdi.Shaq, Jazz'in New Orleans Pelicans karşısında aldığı 129-118'lik galibiyetin ardından, karşılaşmada 36 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynayan Mitchell'a karşı şu ifadeleri kullandı:24 yaşındaki oyuncu Shaq'a şu cevabı verdi:Mitchell bu sezon, Utah için maç başına 24.3 sayı, 3.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları ile oynuyor.