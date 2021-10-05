Donnarumma: "Keylor Navas'la bir problemim yok"

Gianluigi Donnarumma, PSG'ye imza atar atmaz Keylor Navas'la forma rekabeti içinde olmasıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Donnarumma: 'Keylor Navas'la bir problemim yok'
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05 Ekim 2021 09:18
 

PSG'ye transfer olan ancak burada beklemediği bir forma rekabetinin içinde olan Gianluigi Donnarumma, takımın birinci kalecisi olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Navas yaptığı açıklamada, "İlk başta bu kadar zorlukların olması doğaldır. Ben isteyerek PSG'ye geldim ve kadroda var olan hiç bir oyuncuyla sorunum yok. Keylor'la da sorunum yok. İnanıyorum ki her şey yoluna girecek ve harika olacak" diye konuştu.

Milli takımdaki durum ile PSG'deki durumunun aynı olmadığı söyleyen Donnarumma, "Milli takımda her şey net işliyor, Mancini'yle oynamaya hazırız ve tüm takım çok iyi anlaşıyoruz. Orada birinci kaleciyim ama orasıyla PSG'yi karşılaştırmak anlamsız olur" sözlerini kullandı.

22 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, 9 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de 3 maçta forma giymiş ve kalesinde 3 gol görmüştü.


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