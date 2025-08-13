13 Ağustos
Donnaruma'nın menajerinden transfer açıklaması

Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Vincenzo Raiola, Donnaruma'nın transfer süreci ile alakalı konuştu.

Donnaruma'nın menajerinden transfer açıklaması
Paris Saint-Germain'den ayrılması kesinleşen Gianluigi Donnarumma'nın transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fransız devi ile yolları kesin ayrılan Donnarumma'nın yeni adresine dair İtalyan file bekçisinin menajeri Vincenzo Raiola'dan flaş bir açıklama geldi.

Donnarumma'nın gelecek sezonda oynayacağı ekip hakkında konuşan Raiola, "Bence Gigio için Premier Lig doğru bir adım, bunun üzerinde çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

PSG'YE ELEŞTİRİ


Paris Saint Germain ile yaşanan ayrılığa da değinen Raiola, "PSG'nin Gigio konusundaki tavrından dolayı hâlâ şaşkınız." dedi.

MANCHESTER CITY FAVORİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre Manchester City, Donnarumma'nın transferinde 1 numaralı aday. 26 yaşındaki kalecinin transferinde yakın bir süre içerisinde olumlu gelişmeler yaşaması bekleniyor.

DONNARUMMA'NIN GALATASARAY'A ETKİSİ

Galatasaray ise Manchester City'den Brezilyalı eldiven Ederson'u kadrosuna katmak istiyor. Manchester City, Ederson için ayrılık ihtimalinin ardından Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı gündemine aldı.

Ederson'un Galatasaray'a transferini bekleyen Manchester City, bu gelişme sonrası Donnarumma ile kalesini güçlendirmek istiyor.

