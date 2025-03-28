Doğa Koleji Genç Kız Voleybol Takımı, Türkiye ikincisi oldu

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvanın finalinde, Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü, Kemerburgaz Okyanus Koleji ile karşılaştı.



Şehit Mustafa Özel Spor Salonunda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybeden Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, öğrencilerinin Türkiye genelinde elde ettiği başarıların, spora verdikleri önem ve öğrencilerine kazandırmaya çalıştıkları spor kültürünün bir yansıması olduğunu belirtti.



Akademik gelişimin yanı sıra spor ve sanatın, eğitim modellerinin temel taşlarını oluşturduğunu kaydeden Alpözü, "Öğrencilerimizin sahadaki mücadelesi, azmi ve disiplini, Doğa Koleji ruhunun bir yansıması. Genç kızlarımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve destek veren yöneticilerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.



"Sporda bu istikrarlı başarımızı sürdüreceğiz"



Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal ise elde edilen derecenin, uzun vadeli spor vizyonlarının bir sonucu olduğuna, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini merkeze alan bütünsel bir eğitim sunduklarına değindi.



Dahal, "Voleybol branşında kazandığımız bu önemli derece, kampüslerimizdeki planlı, disiplinli ve profesyonel spor yaklaşımının somut bir çıktısı. Acıbadem Kampüsü'nü, bu gurur verici başarıdan ötürü kutluyorum. Sporda, bu istikrarlı başarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



