Djiku: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerbahçe'de Djiku, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ganalı stoper, "Kalan iki maç var ve bu iki maçı profesyonel şekilde tamamlamamız lazım. En iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bize bunun için para ödeniyor. Ama sonuçtan dolayı üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ganalı stoper, "Kalan iki maç var ve bu iki maçı profesyonel şekilde tamamlamamız lazım. En iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bize bunun için para ödeniyor. Ama sonuçtan dolayı üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....