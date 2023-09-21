Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, kendisini yeterince üç sayılık atış denemediğini söyleyerek eleştirenlere tepki gösterdi.



Orta mesafe şutlara aşırı eğilim göstermesi ve yeterli sayıda üçlük şutu denememesi nedeniyle pek çok kez eleştiri alan DeRozan, The Athletic'ten Darnell Mayberry ile yaptığı röportajda bu eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:



"Ekstra hiçbir şey yapmak durumunda değilim. NBA tarihinde sadece 38 kişi benden daha fazla sayı atmış durumda. Üçlük atmama gerek yok demiyorum, fakat her gece çıkıp 10 tane üçlük sallamak zorundaymışım gibi de hissetmiyorum.



Hala çok iyi olduğum bir alanda o seviyeyi korumaya çalışıyorum. Üçlük atma şansım olduğunda değerlendiriyorum, hiç denemiyor da değilim."



Geçtiğimiz sezon DeRozan maç başına yalnızca 1,9 üçlük şut denemiş ve bu şutların yalnızca %32,4'ünde isabet yakalamıştı. DeMar, ayrıca 24,5 sayı, 4,6 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



