Derbide Oğuz Aydın'a yakın takip!

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Beşiktaş derbisinde Lille, Everton ve Lazio yetkilileri tarafından izlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derbide Oğuz Aydın'a yakın takip!
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08 Aralık 2024 11:16
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

OĞUZ AYDIN İÇİN GELDİLER

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan son haftaların formda ismi Oğuz Aydın için scoutlar Tüpraş Stadı'ndaydı. Sezon başında Ajax'ı reddeden 24 yaşındaki futbolcuyu Lille, Everton ve Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu arada ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kanat, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez ilk 11'de forma giydi. 90 dakika sahada kalan Oğuz, 6 ikili mücadele kaybederken 5 isabetsiz, 1 isabetli orta yaptı.

Fenerbahçe forması altında bu sezon toplamda 7 maçta 312 dakika süre bulan Oğuz Aydın, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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