08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Demir Ege Tıknaz'a Avrupa'dan talip var!

Almanya'dan iki takım, Beşiktaşlı futbolcu Demir Ege Tıknaz'ı yakından takip ediyor.

calendar 08 Ekim 2025 09:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Demir Ege Tıknaz'a Avrupa'dan talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kiralık olarak oynadığı Rio Ave'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta da başarılı performansını sürdürdü.

Şu anda sakatlık sürecinde bulunan 21 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın takip var.

İki Alman kulübünün, Demir Ege için özel scout görevlendirdiği ve ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a resmi teklif yapabileceği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.