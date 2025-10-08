Demir Ege Tıknaz'a Avrupa'dan talip var!

Kiralık olarak oynadığı Rio Ave'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta da başarılı performansını sürdürdü.
Şu anda sakatlık sürecinde bulunan 21 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın takip var.
İki Alman kulübünün, Demir Ege için özel scout görevlendirdiği ve ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a resmi teklif yapabileceği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
