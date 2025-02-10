Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis'in, Houston Rockets karşısında oynanan mücadelede sol kasığından sakatlandığı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania'ya göre, Davis üçüncü çeyrekte yere dengesiz bir şekilde düştükten sonra oyunu terk etmek zorunda kaldı.



Bu sezon daha önce karın bölgesinden yaşadığı bir sakatlık nedeniyle beş maç kaçıran Davis, Mavericks formasyla ılk mücadelesinde 26 sayı, 16 ribaund, 7 asist ve 3 blokluk etkileyici bir performans sergilemişti.



Dallas Mavericks, iki maçlık bir galibiyet serisine sahip ve Batı Konferansı'nda 28-25'lik bir dereceyle sekizinci sırada bulunuyor.



