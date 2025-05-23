Denver Nuggets, yaptığı resmi açıklamayla David Adelman'ın geçici başantrenörlük görevinden kalıcı pozisyona terfi ettiğini duyurdu.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, kulüp yönetimi, Adelman'ın kısa sürede gösterdiği etkileyici performanstan memnun kaldı ve Michael Malone'un ardından takımı emanet etmekte tereddüt etmedi.



Nuggets, sezon öncesinde sürpriz bir kararla Malone ile yollarını ayırmıştı. Adelman, bu gelişmenin ardından takımı normal sezonun son üç maçında 3 galibiyetle yönetti ve Nuggets'ı 2023 NBA şampiyonluğundan sonra yeniden Batı Konferansı Finalleri'nin eşiğine getirdi.



Takım başkanı Josh Kroenke, "Adelman'ın düşündüğümüzden çok daha hazır olduğunu biliyordum. Beklentilerimin ötesine geçti." ifadelerini kullandı.



Denver'daki oyuncuların da desteğini arkasına alan Adelman'a, sezon sonunda Nikola Jokic ve Aaron Gordon gibi yıldızlardan da açık destek gelmişti.



2017 yılından bu yana Malone'un yardımcılığını yapan Adelman, daha önce Minnesota Timberwolves'ta beş yıl boyunca oyuncu gelişim koçluğu ve Orlando Magic'te Frank Vogel'ın ekibinde görev almıştı. Babası Rick Adelman da 23 sezon boyunca beş farklı NBA takımında başantrenörlük yapmıştı.



