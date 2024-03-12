Phoenix Suns'ın eski forveti Darius Bazley'nin, Utah Jazz ile üç yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Jazz'in son hamlesini şu tweetle paylaştı:



"Kaynakların ESPN'e aktardığına göre serbest oyuncu Darius Bazley, Utah Jazz ile üç yıllık garantisiz bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Bu sezon G League'de Delaware formasıyla 21 sayı, 9.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı."



1 Mart'ta Bazley, sonrasında kendisiyle 2023-24 sezonunun geri kalanı için anlaşan G League'in Delaware Blue Coats takımıyla bir anlaşma imzalamıştı. Blue Coats, Bazley ile 20 Şubat'ta 10 günlük sözleşme imzalayan Philadelphia 76ers ekibinin G League takımı.



Bazley, 76ers'taki üç maçta sadece 3,3 dakika süre alabilmişti.





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