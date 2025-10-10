2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 7. hafta mücadelesinde Belarus, Danimarka'yı konuk etti.



ZTE Arena'da oynanan mücadelede konuk takım, rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Victor Mow Froholdt, 19 ve 45. dakikalarda Rasmus Hojlund, 45+6. dakikada Patrick Dorgu ve 66 ile 78. dakikalarda Anders Dreyer kaydetti.



Danimarka bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Belarus ise son sırada kaldı.



C Grubu'ndaki diğer maçta İskoçya, sahasında Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti.



