09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Danimarka, Belarus'a gol yağdırdı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 7. hafta mücadelesinde Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

10 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Danimarka, Belarus'a gol yağdırdı!
2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 7. hafta mücadelesinde Belarus, Danimarka'yı konuk etti.

ZTE Arena'da oynanan mücadelede konuk takım, rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Victor Mow Froholdt, 19 ve 45. dakikalarda Rasmus Hojlund, 45+6. dakikada Patrick Dorgu ve 66 ile 78. dakikalarda Anders Dreyer kaydetti.

Danimarka bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Belarus ise son sırada kaldı.

C Grubu'ndaki diğer maçta İskoçya, sahasında Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
