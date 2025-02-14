Dallas Mavericks pivotu Daniel Gafford, sağ dizindeki üçüncü derece MCL burkulması nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacak.



ESPN'den Shams Charania ve Tim MacMahon'un haberine göre, Gafford sakatlığı Pazartesi günü Sacramento Kings'e karşı oynanan maçta yaşadı.



Mavericks, ilk duyurusunda Gafford'un yalnızca iki hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti. Ancak yapılan detaylı incelemeler sonucunda sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu anlaşıldı.



Dallas'ın pota altındaki rotasyonu zaten oldukça kısıtlı. Takıma yeni katılan uzun Anthony Davis'in kasık sakatlığı nedeniyle birkaç hafta daha oynamayacağı bildiriliyor. Ayrıca, 14 Ocak'ta sağ ayak bileğinde stres kırığı oluşan Dereck Lively II için henüz bir dönüş tarihi belirlenmedi. Dwight Powell ise kalça sakatlığı nedeniyle son 14 maçta forma giyemedi.



Mavericks'in kadrosunda şu anda sağlıklı tek uzun, NBA'de yalnızca yedi maçta forma giyen 27 yaşındaki çaylak Kylor Kelley. Son iki maçta, Dallas 2.04 metre boyundaki iki yönlü forvet Kessler Edwards'ı pivot pozisyonunda oynatarak Golden State Warriors ve Miami Heat karşısında galibiyet aldı.



Bu sezon 51 maçta forma giyen 26 yaşındaki Gafford, 12.3 sayı, 6.9 ribaund ve 1.9 blok ortalamalarıyla oynuyor.



