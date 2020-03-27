Dani Alves, Devlet Başkanı'nı ağır eleştirdi

Futbol hayatını ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo takımında sürdüren Dani Alves, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 salgını için "Basit bir grip" sözlerini ağır eleştirdi.Dani Alves tüm dünyanın büyük tepkisini çeken Bolsonaro'nun salgına yaklaşımını sert bir dille eleştirerek Devlet Başkanını virüsü ciddiye almaya davet etti.Alves'in Bolsonaro'nun açıklamalarına tepkisi şu şekilde:"Sayın Başkanım, size saygı duymaktan başka bir şey hissetmiyorum. Malesef ciddi bir sorunumuz olduğunu bilmenizi istiyorum ve çözümü hep birlikte aramalıyor. Sorunun ciddi olduğunu biliyorum! Toplumun yaşam kalitesinden memnun olmadığını, kalabalık ailelerin paraları olmadığını ve bir çok zorluk çektiklerini biliyorum çünkü onlarla birlikte bir gün geçirdim. Şimdi bana söyleyin, sağlık olmadan para ne içindir? Mallarımız ne içindir? Yaşam olmadan hiç bir şey olmaz. Evde ne kadar uzun kalırsak o kadar erken dışarı çıkabiliriz"