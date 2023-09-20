Daçka, TOFAŞ'ı mağlup etti

Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ'ı 93-89 yendi.
TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci maçında, TOFAŞ ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 20-20 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Darüşşafaka Lassa 51-40 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa, final periyoduna 70-62 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Darüşşafaka Lassa, maçı 93-89 kazandı.
TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci maçında, TOFAŞ ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 20-20 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Darüşşafaka Lassa 51-40 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa, final periyoduna 70-62 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Darüşşafaka Lassa, maçı 93-89 kazandı.