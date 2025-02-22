Craven Cottage'da kazanan Crystal Palace

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Palace, 2-0'lık skorla kazandı.



Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joachim Andersen kendi kalesine ve 66. dakikada Daniel Munoz kaydetti.



Palace'ın 56. dakikada Mateta ile bulduğu bir gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Ligde son 5 maç 3. kez kazanan Crystal Palace, puanını 33'e yükseltti. Fulham'ın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 39 puanda kaldı.



Crystal Palace, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Fulham ise Wolves deplasmanına gidecek.



