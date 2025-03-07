Çorum FK, Tuncay Şanlı ile anlaştı

Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, Tuncay Şanlı ile anlaştı
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07 Mart 2025 11:44
Son güncelleme 07 Mart 2025 11:54
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tuncay Şanlı için bugün 15.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine, profesyonel futbol hayatına da başladığı Sakaryaspor ile adım atan Şanlı, 2 kez teknik direktörlük yaptığı yeşil-siyahlı ekibi 2021-2022'de 1. Lig'e çıkardı.

2024-2025 sezonuna Ümraniyespor ile başlayan Şanlı, takımın başında çıktığı 14 maçta 19 puan topladı.

Aralık 2024'te buradaki görevinden ayrılan Şanlı, Serkan Özbalta'dan boşalan Çorum FK'de teknik direktörlüğü görevine getirildi.


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