Cizre Belediyespor, Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında 8 Mart Cumartesi günü konuk olacağı Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.



Cizre 100. Yıl Spor Salonu'ndaki antrenman başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi.



Antrenmanda AA muhabirine, maçla ilgili açıklamalarda bulunan Behmen Cıvıldak, zor maçta oyuncularından iyi sonuç beklediklerini söyledi.



Geçen hafta sahalarında oynadıkları son maçta TÜRŞAD maçını kazanarak ligde kalmayı garantilediklerini anımsatan Cıvıldak, şunları kaydetti:



"Bu yıl talihsiz bir sezon oldu. Sezon başı iddialı bir kadromuz vardı. Zamanında sıkıntılar yaşanmasaydı o dağılmayan takım ligin ilk 4'ü zorlayabilecek bir takımdı. 6-7 oyuncumuz maddi sebeplerden dolayı ayrıldı. Kulüp bütçe maliyetini makul bir seviyede tutunca Avrupa hedefi olan takım ligde tutunabilme hedefine dönüştü. Biz elimizden geleni yapacağız. Gençlere örnek olmaya, bu şehrin bir takımını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Altyapıda 200'e yakın gencimiz var. Hepsinin gözü bize bakıyor. Tabii bundan sonra bu sıkıntıların yaşanmaması için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Bu sene o güçten biraz yoksun kaldık ama inşallah toparlıyoruz."



Cıvıldak, bu hafta sonu Akkuş Belediyespor ve ligin son haftasında ise İstanbul Gençlikspor maçlarını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.



