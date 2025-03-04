Ciro Immobile golü unuttu

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, siyah beyazlı formayla 6 maçtır gol sevinci yaşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile golü unuttu
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04 Mart 2025 11:05

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, gol orucuna girdi. 

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, 6 maçtır gol sevinci yaşamadı.

PERFORMANSI

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.

 

 
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