Çift yumurta ikizi okçuların hedefi milli forma!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
17:00
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
19:00
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
19:00
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
16:00
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
16:00
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
19:00
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
16:30
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
18:30
14 Eylül
Burnley-Liverpool
16:00
14 Eylül
M.City-M. United
18:30
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
15:00
14 Eylül
Levante-Real Betis
17:15
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
13:30
14 Eylül
Atalanta-Lecce
16:00
14 Eylül
Pisa-Udinese
16:00
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
19:00
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
16:00
14 Eylül
Brest-Paris FC
18:15
14 Eylül
Metz-Angers
18:15
14 Eylül
PSG-Lens
18:15
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
18:15
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-05'
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
15:30
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
15:30
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
17:45
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
14:30
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
14:30
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
14:30
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
14:30
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
17:00
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
15:30
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
15:30
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
14 Eylül
Winterthur-Sion
15:00
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
17:30
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
17:30
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
17:30
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
14:30
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
17:00
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
14:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
16:00
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
18:15
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
15:00
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
17:15
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-290'
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-016'
14 Eylül
Maritimo-Vizela
16:00
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
17:30
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
17:30
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
15:00
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
17:00
14 Eylül
Silkeborg-OB
19:00
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
15:30
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
18:00
14 Eylül
KFUM-Viking
18:00
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
18:00
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
15:30
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
18:00
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
0-04'
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
15:45
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
18:30
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
17:00
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
18:00
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
18:00
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
17:00
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Çift yumurta ikizi okçuların hedefi milli forma!

Antalya'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hobi olarak okçuluğa başlayan Lara Günal ve kendisine destek için aynı spor branşını seçen çift yumurta ikizi Cem Günal, elde ettikleri şampiyonluklarla isimlerinden söz ettiriyor.

calendar 14 Eylül 2025 12:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çift yumurta ikizi okçuların hedefi milli forma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalya'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hobi olarak okçuluğa başlayan Lara Günal ve kendisine destek için aynı spor branşını seçen çift yumurta ikizi Cem Günal, elde ettikleri şampiyonluklarla isimlerinden söz ettiriyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki ikiz kardeşler, Lara'nın ayağındaki rahatsızlıktan dolayı annelerinin yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başladı.

Ok ve yayı 10 yaşında ellerine alan ikiz kardeşler, özverili ve fedakar çalışmalarının sonucunda Türkiye şampiyonlukları ve farklı derecelerde madalyalar almayı başardı.


Milli takıma girmek için her gün antrenmanlarda ter döken kardeşler, ülkelerini Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

"Yarışmalar öncesinde birbirimiz motive ediyoruz"

Okçuluk sporcusu Lara Günal, AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı hareketli spor yapamadığı için okçuluğa başladığını söyledi.

Çift yumurta ikiziyle beraber okçuluğa başladığını belirten Lara, "İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek, bazen ikizimle konuşuyorum müsabakalar nasıl geçti diye. Rakip olamıyoruz. Kız ve erkek kategorilerinde ayrılıyoruz ama antrenmanlarda yarıştığımızı oluyor." dedi.

Yarışmalar öncesinde birbirlerini motive ettiklerini anlatan Lara, kendi tekniklerine karışmadıklarını kaydetti.

İkiziyle aynı sporu yapmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Lara, "Beraber bu sporu yapmak güzel bir şey, en azından yanımda güvenebileceğim birisi var. Hedefim milli takıma girmek ve dünya birincisi olmak istiyorum. Bunun için her gün antrenmana geliyoruz ve 3-4 saat antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Cem Günal: "Hem takım arkadaşım hem de ikizim"

Cem Günal ise ikiziyle okçuluk yaptığını ama çift yumurta ikiz oldukları için kardeşiyle çok benzemediklerini dile getirdi.

Başta annesinin yönlendirmesiyle kardeşiyle birlikte okçuluğa başladıklarını ifade eden Cem, "Zamanla başarılar elde ettikçe okçuluğu ciddiye almaya başladık ve o günden beri devam ediyoruz. Yarışlarda birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel." dedi.

Her gün antrenman yaptıklarını ve günde 350 ok attıklarını belirten Cem, kardeşiyle hedeflerinin milli takıma girerek dünya şampiyonasına katılmak istediklerini ifade etti.

Antrenör Hatice Çetin de ikiz kardeşlerin makaralı yay kategorisinde yarışmalara katıldığını söyledi.

Her ikisinin de 11 yaşında ilk defa katıldıkları yarışta Türkiye dördüncüsü olmayı başardığını anlatan Çetin, "Daha sonra takım halinde Türkiye şampiyonlukları aldılar. Lara bu yıl takım halinde Türkiye şampiyonluğu, 2. ve 3. olmayı başardı. Cem de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu. Hedefleri çok çalışıp milli takıma girmek." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.