Cicaldau iki maç daha yok!

Galatasaray'da perşembe günü yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı.



Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, sarı-kırmızılıların Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.



Galatasaray'da bu sezon şu ana kadar 18 maçta süre alan Cicaldau, 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.







