Cicaldau iki maç daha yok!

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, iki maçta daha formasından uzak kalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Cicaldau iki maç daha yok!
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06 Aralık 2021 10:58
Galatasaray'da perşembe günü yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, izolasyona alındı.

Altay maçında oynamayan Rumen oyuncu, sarı-kırmızılıların Lazio ve Sivas deplasmanlarını da kaçıracak.

Galatasaray'da bu sezon şu ana kadar 18 maçta süre alan Cicaldau, 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.




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