Chengdu Açık'ta zafer Zverev'in

Alman tenisçi Alexander Zverev, Chengdu Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.



Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Zverev ile Rus Roman Safiullin karşılaştı.



Zverev, 2 saat 56 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek bu sezon ikinci turnuva zaferini yaşadı.



Sert kort turnuvalarında 2021'den sonra ilk kupasına ulaşan 26 yaşındaki tenisçi, ATP Turu seviyesi organizasyonlarda ise 21. kez zirveye adını yazdırdı.



