Süper Lig'in 36. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı ve kümede kalma yolunda kritik bir adım daha attı.Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, karşılaşmada forvet olarak görev alan Nacer Chadli'nin 36. dakikada yaptığı vuruşla geldi.Bu sonucun ardından 2 maçlık yenilgis serisini noktalayan Başakşehir 36 puana yükseldi ve ateş hattının üstüne, 17. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 4 maç sonra yenildi ve 37 puanla 16. sırada kaldı.Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak, Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.(42) Rizespor(42) Antalyaspor (1 maçı fazla)(41) Konyaspor(38) Ankaragücü(37) Malatyaspor(37) Kasımpaşa (1 maçı fazla)(36) Başakşehir(35) Kayserispor(34) BB Erzurumspor (1 maçı fazla)(32) Gençlerbirliği(27) DenizlisporBaşakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.Kocaman, sahasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de yer alan Carlos Ponck, Youssouf Ndayishimiye, Cemali Sertel ve Enzo Crivelli ile cezalı Mahmut Tekdemir'in yerine Uğur Uçar, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Mehmet Topal ve Nacer Chadli'yi sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Chadli 11'iyle sahaya çıktı.Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Azubuike Okechukwu, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Muhammet Can Yazıcı yer aldı.Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ikinci golünü de Kasımpaşa'ya attı.Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek golünü, sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan Kasımpaşa maçında atan Chadli, deplasmandaki maçta da Kasımpaşa'ya gol atmayı başardı.Turuncu-lacivertli forma ile toplam üç golü bulunan deneyimli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Turgutluspor'a karşı bir kez gol sevinci yaşamıştı.Chadli, mücadelenin 61. dakikasında yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga, kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa, altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.Recep Tayyip ErdoğanYaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraRamazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 60 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Giuliano, Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen)Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)Dk. 31 Tarkan Serbest, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Duarte (Medipol Başakşehir)