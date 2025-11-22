İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Alaves, Celta Vigo'yu konuk etti.

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü, 55. dakikada penaltıdan Iago Aspas kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alan Celta Vigo, 16 puana yükselerek 10. sıraya yerleşti.



15 puanda kalan Alaves ise 15 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.



LaLiga'nın 14. haftasında Alaves, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Celta Vigo ise sahasında Espanyol'u konuk edecek.



