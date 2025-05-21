Cleveland Cavaliers genel menajeri Koby Altman, takımın bu yaz Ty Jerome'u yeniden kadroya katmak istediğini açıkladı.



Salary cap sınırının iki kademesinin de üzerinde bulunan Cavaliers, lüks vergisi riskine rağmen Jerome'un takımda kalmasını istiyor. Altman, bu konuda herhangi bir sınırlama olmadığını belirtti.



Geride kalan sezonda 12.5 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynayan Jerome, Cavaliers için zaman zaman önemli katkılar sundu.



Altman, takımın bu sezon yarattığı beklentileri karşılaması gerektiğini de vurguladı:

"Herkes bu takımda potansiyel bir şampiyonluk adayı gördü. Bu, bizim için yeni bir durum. Bu beklentiyi biz yarattık ve şimdi bununla yüzleşmeliyiz. Bu alanda yaşamayı ve bu seviyeyi playofflara taşımayı istiyoruz. Artık o eşiği aşmamız gerektiğini biliyoruz."



