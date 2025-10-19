19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
1-025'
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-069'
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-2DA
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-290'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-390'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-162'
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Can Öncü sezonu ikinci sırada tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Jerez'deki son yarışını 4. sırada bitiren milli motosikletçi Can Öncü, sezonu 372 puanla genel klasmanda ikinci sırada tamamladı.

calendar 19 Ekim 2025 19:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Can Öncü sezonu ikinci sırada tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışını 4. sırada bitirdi.
 
Şampiyonada sezonun 12. ve son etabı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.
 
Jerez'de 17 turluk son ana yarışa Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına pole pozisyonundan başlayan Can Öncü, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.
 
Sezonun son yarışını, Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia birinci, PTR Triumph Factory Racing ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Pata Yamaha Ten Kate ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi üçüncü sırada tamamladı.
 
Stefano Manzi, geçen hafta yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.
 
Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta ikinciliği garantilemişti.
 
Stefano Manzi sezonu 466 puanla birinci, Can Öncü 372 puanla ikinci, Jaume Masia da 265 puanla üçüncü sırada tamamladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 4 5 0 12 5 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 1 7 7 18 4
