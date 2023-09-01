Can Öncü: 'Güzel bir geri dönüş yapabileceğime inanıyorum'

Dünya Supersport Şampiyonası'nın üçüncü ayağında geçirdiği kaza sonrası kolundan sakatlanan milli motosikletçi Can Öncü, 4 aydan fazla süredir yarışamadığı pistlere dönmek için sabırsızlanıyor.



21-23 Nisan'da Hollanda TT Assen Pisti'nde koşulan yarışın ilk turlarında geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kalan Öncü, kolundaki sakatlık nedeniyle pistlerden uzak kaldı.



Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenmana çıkan Kawasaki Puccetti takımı pilotu Öncü, 63 puanla 14. sırada yer aldığı şampiyonada asfalta dönüp rakipleriyle puan farkını kapatmaya çalışacak.



Yarış öncesi gireceği testlerde başarılı olacağına inanan Öncü, Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde 8-10 Eylül'de koşulacak 9. ayak yarışları için form tutup rakiplerini zorlamak istiyor.



"TESTLERİN GÜZEL GEÇMESİ LAZIM"



Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun, motivasyonunu her zaman yüksek tutmasını sağladığına değinerek, şöyle devam etti:



"Kenan ağabey 4-5 gün önce "Motor binmeyi deneyelim.' dedi. Denedik, 'Kolun eskisi gibi gözükmese de motora güzel biniyorsun, o yüzden test ayarlayalım.' dedi. Biz de Kawasaki fabrika takımı Puccetti Racing ile test ayarladık. İtalya'da yapacağız. İnşallah testler güzel geçerse uzun aradan sonra Fransa'daki yarışa katılmayı düşünüyorum. İnşallah olacak. Öncelikle testlerin güzel geçmesi lazım."



"ESKİSİNE GÖRE İYİ DURUMDA"



Öncü, antrenmanlarda motor kullanabildiğini fakat şampiyonadaki araçların daha ağır ve yarış pistlerinin, idman yerlerine göre daha keskin virajlara sahip olduğuna dikkati çekti.



"Testlerde motoru kontrol edebilirsem, güzel bir geri dönüş yapabileceğime inanıyorum." diyen Öncü, Kenan Sofuoğlu, kardeşi Deniz Öncü, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile antrenmana çıkmanın çok güzel olduğunu dile getirdi.



Öncü, böyle bir sakatlığı hayatında ilk defa yaşadığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Normalde bir yerin kırıldığında maksimum 6 haftaya geri dönebiliyorsun. Benim kolumda sinir sıkışması olmuş, sinir ezilmişti ve çok uzun süre acısını çektim. Hala daha bazen ağrıyor ama eskisine göre çok iyi durumda. İnşallah Fransa'da yarışlara geri dönebiliriz."



