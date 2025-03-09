Bursaspor Yörsan, sahasında TOFAŞ'ı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan, TOFAŞ'ı 98-93 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor Yörsan, sahasında TOFAŞ'ı geçti!
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09 Mart 2025 00:20

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan, TOFAŞ'ı konuk etti.

TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bursaspor Yörsan, 98-63'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor Yörsan, ligde 9'uncu galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 6. mağlubiyetini yaşadı. 

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut Öztürk

Bursaspor Yörsan: Brown 24, De Julius 21, Grantham 18, Sarper David Mutaf 5, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mehmet Atalan, Berkay Candan

TOFAŞ: Reed 22, Perez 11, Yiğitcan Saybir 18, O'Brien 8, Bankston 8, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Gauzin 6, Pasecniks 9 

1. Periyot: 20-28

Devre: 49-48

3. Periyot: 72-74

 

 

 




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