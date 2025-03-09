Bursaspor Yörsan, sahasında TOFAŞ'ı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Yörsan, TOFAŞ'ı konuk etti.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bursaspor Yörsan, 98-63'lük skorla kazandı.
Bu sonuçla Bursaspor Yörsan, ligde 9'uncu galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut Öztürk
Bursaspor Yörsan: Brown 24, De Julius 21, Grantham 18, Sarper David Mutaf 5, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mehmet Atalan, Berkay Candan
TOFAŞ: Reed 22, Perez 11, Yiğitcan Saybir 18, O'Brien 8, Bankston 8, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Gauzin 6, Pasecniks 9
1. Periyot: 20-28
Devre: 49-48
3. Periyot: 72-74
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