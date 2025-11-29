Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık." dedi.Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin daha istekli oynadığını belirterek, şunları söyledi:Burak Yılmaz, bir soru üzerine hakemlerle ilgili konuşmayacağını söylediğini hatırlatarak,diye konuştu.