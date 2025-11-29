Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-030'
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-088'
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
2-083'
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
0-088'
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-044'
29 Kasım
Lugano-Sion
1-045'
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
0-049'
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
0-145'
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
1-144'
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-184'
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
0-016'
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
0-116'
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
0-00'
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-116'
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-145'
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-086'
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Eyüpspor yenilgisi sonrası konuştu.

Burak Yılmaz'dan hakem tepkisi!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin daha istekli oynadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık. Baktığınız zaman rakip bizden daha istekli, daha arzulu, birebirlerde daha ayakta kalan, daha iştahlı bir takımdı. Bunun da meyvesini aldılar. Anadolu kulüplerinde çok büyük bir kadro farkı olmadığını, daha iştahlı olanın bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Bugün de rakip bunu yaptı. Belki bize bir uyarıydı, ayaklarımızın yere basması için. Mutlaka bu maçla alakalı bir özeleştiri yapacağız. Benim de oyuncularımın da hatası vardır ama böyle bir periyottan sonra bir kredi hakkının olduğunu düşünüyorum. Bu maç için üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp gelecek maçlara hazırlanmaya başlayacağız."


Burak Yılmaz, bir soru üzerine hakemlerle ilgili konuşmayacağını söylediğini hatırlatarak, "Yine konuşmayacağım ama ortada olan bir pozisyon var. Pozisyon yoruma dahi açık değil, dünyanın neresine gidersen git penaltı. Bu kadar kötü oynadığımız bir maçta penaltıyla dönüp kazanabilirdik. Ama bunları söylerken Eyüpspor'un hakkını yememek lazım. Bugün iyi hazırlanmışlar, iyi çalışmışlar ve çok güçlülerdi. Fizik olarak çok güçlülerdi. Fizikle mücadelede çok öne çıktılar." diye konuştu. 

 Reklam 
