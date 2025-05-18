Burak Kapacak 657 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sahada

Fenerbahçe'de 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Burak Kapacak, 657 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
2023-2024 sezonu öncesinde UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynanan rövanş müsabakasında forma giyip ardından Sivasspor'a transfer olan Burak Kapacak, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.
Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilirken, Eyüpspor karşısında son bölümde Tadic'in yerine oyuna alındı.
2023-2024 sezonu öncesinde UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynanan rövanş müsabakasında forma giyip ardından Sivasspor'a transfer olan Burak Kapacak, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.
Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilirken, Eyüpspor karşısında son bölümde Tadic'in yerine oyuna alındı.
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