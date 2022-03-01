Burak Elmas'tan Gedson açıklaması

Galatasaray'da ismi uzun süre gündemde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Gedson Fernandes için başkan Burak Elmas konuştu.



Canlı yayında açıklama yapan Elmas, "Omar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı. Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor." ifadelerini kullandı.



Portekizli futbolcuyu, Çaykur Rizespor, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gedson Fernandes'in bonservisi ise 1 Temmuz 2022'den itibaren Beşiktaş'ta olacak.





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