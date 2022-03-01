Burak Elmas: "Okan Buruk'la ilgili demecim olmadı!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımla adı geçen teknik direktör Okan Buruk için bir demecinin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Elmas: 'Okan Buruk'la ilgili demecim olmadı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2022 22:10
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında birçok konuda açıklama yaparken, kısa süre öncesine kadar teknik direktörlük için adı geçen Okan Buruk hakkında da konuştu.

"SPEKÜLASYON YAPILDI"

Elmas, Okan Buruk için herhangi bir söylemi olmadığını belirterek, "Okan Buruk'la ilgili herhangi bir demecim olmadı. Torrent teknik direktörümüzdü, spekülasyon yapıldı. Biz oyuncu ya da teknik direktörle ilgili bizim ilgimiz olduğu söyleniyor ama biz açıklamamışız. Böyle bir düşünce olmadı, değişiklik düşüncemiz de olmadı. Okan Buruk'la ilgili de telaffuzum olmadı. Okan Hoca da zor bir dönemden geçiyor, oğlu zor bir hastalıkla uğraşıyor. Oğlu koyu bir Galatasaraylı ve bu konuyu fazla deşmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.