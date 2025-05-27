Milwaukee Bucks, süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımda kalması amacıyla 2025-26 sezonunu "geçiş yılı" olarak değerlendirmeyi planlıyor.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre bu strateji, takımın yeniden yapılanmasına izin verirken Giannis'i uzun vadede kadroda tutmayı hedefliyor.



Doğu Konferansı'nın mevcut yapısı göz önüne alındığında Bucks, birkaç yıllık bir yeniden yapılanma süreci yerine daha kısa vadeli bir toparlanma planı oluşturuyor. Koç Doc Rivers'ın varlığı da bu planın merkezinde yer alıyor.



Giannis, kariyerinde ilk kez Milwaukee dışında bir geleceğe de açık olduğunu ifade etti. 2023 Ekim ayında imzaladığı üç yıllık, 175 milyon dolarlık kontratın ilk yılında olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamladı.



Bucks, sezonu 48-34'lük dereceyle bitirmesine rağmen playoff ilk turunda Indiana Pacers'a ikinci kez üst üste elendi. Damian Lillard'ın yaşadığı Aşil sakatlığı ve diğer sakatlıklar takımın dengesini olumsuz etkiledi.



Khris Middleton'ın sezon içinde Washington'a takaslanması ise veteran çekirdekten uzaklaşmanın ilk sinyali olmuştu. Aralık ayında kazanılan NBA Kupası'na rağmen Bucks, 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez Central Division'ı kazanamadı.



GM Jon Horst'un önünde kritik kararlar var. Şu ana kadar Antetokounmpo'dan resmi bir takas talebi gelmemiş olsa da, diğer takımlar Bucks'ın yeniden yapılanmaya gitmesi ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.



