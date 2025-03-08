Bucaspor, 4'te 4 peşinde

Bucaspor, 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanına gidecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor, 4'te 4 peşinde
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08 Mart 2025 14:54
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle Play-Off yarışına yeniden ortak olan Bucaspor 1928 yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında 4'te 4 yapmaya çalışacak. Mersin Stadyumu'ndaki maç saat 15.30'da oynanacak.

Geçen hafta Tuna Üzümcü'nün yerine sezon başında kulüpten ayrılıp teknik direktörlüğe geri dönen Engin Dursun yönetimindeki ilk sınavında evinde Beyoğlu Yeniçarşı'yı 2-1 mağlup eden Bucaspor, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanına rağmen 38 puanla Play-Off hattını 2 puan ve tek basamak geriden takip ediyor. Mersin temsilcisi ise 13 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

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