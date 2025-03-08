Bucaspor, 4'te 4 peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle Play-Off yarışına yeniden ortak olan Bucaspor 1928 yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında 4'te 4 yapmaya çalışacak. Mersin Stadyumu'ndaki maç saat 15.30'da oynanacak.



Geçen hafta Tuna Üzümcü'nün yerine sezon başında kulüpten ayrılıp teknik direktörlüğe geri dönen Engin Dursun yönetimindeki ilk sınavında evinde Beyoğlu Yeniçarşı'yı 2-1 mağlup eden Bucaspor, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanına rağmen 38 puanla Play-Off hattını 2 puan ve tek basamak geriden takip ediyor. Mersin temsilcisi ise 13 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.