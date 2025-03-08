Bucaspor, 4'te 4 peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle Play-Off yarışına yeniden ortak olan Bucaspor 1928 yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında 4'te 4 yapmaya çalışacak. Mersin Stadyumu'ndaki maç saat 15.30'da oynanacak.
Geçen hafta Tuna Üzümcü'nün yerine sezon başında kulüpten ayrılıp teknik direktörlüğe geri dönen Engin Dursun yönetimindeki ilk sınavında evinde Beyoğlu Yeniçarşı'yı 2-1 mağlup eden Bucaspor, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanına rağmen 38 puanla Play-Off hattını 2 puan ve tek basamak geriden takip ediyor. Mersin temsilcisi ise 13 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.
Geçen hafta Tuna Üzümcü'nün yerine sezon başında kulüpten ayrılıp teknik direktörlüğe geri dönen Engin Dursun yönetimindeki ilk sınavında evinde Beyoğlu Yeniçarşı'yı 2-1 mağlup eden Bucaspor, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından silinen 3 puanına rağmen 38 puanla Play-Off hattını 2 puan ve tek basamak geriden takip ediyor. Mersin temsilcisi ise 13 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.
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