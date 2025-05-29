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Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim

Play-Off umutları sona eren Bucaspor'da camia sabırsız, taraftarlardan yeni sezon için acil kadro hazırlığı talebi yükseliyor.

calendar 29 Mayıs 2025 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lig sonunda Play-Off hattına da giremeyen Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Sarı-lacivertlilerde 16 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, kurmayların kadro planlaması için bir adım atmadığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Camianın sessiz kaldığını savunan Bucasporlu futbolseverler kadronun bir an önce oluşturulmasını talep etti.


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