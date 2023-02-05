Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma, çıktığı ilk maçta 2 dakikada 2 gole imza attı.



Braga sahasında Famalicao'yu ağırladığı maçı 4-1'lik skorla kazandı. Maça yedek başlayan Bruma, 59. dakikada Abel Ruiz'in yerine oyuna girdi.



Karşılaşmada 2-1'lik Braga üstünlüğü sürerken, Bruma 90+1 ve 90+3. dakikada attığı gollerle maçın 4-1 bitmesini sağladı. Bruma'ya asistleri Süper Lig'den tanıdığımız Pizzi ve Andre Castro yaptı.



Bu galibiyetin ardından Braga puıanını 43'e yükseltti ve maç eksiğiyle, lider Benfica'nın 10 puan gerisinde haftayı kapattı.



Braga, Portekiz Ligi'nde bir sonraki hafta Maritimo deplasmanına çıkacak.





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