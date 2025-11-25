25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Brown: "Beni Boston'dan ayrılmamaya T-Mac ikna etti"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü, fakat kalmasında belirleyici olan kişinin çocukluk idolü olan NBA efsanesi Tracy McGrady olduğunu söyledi.

calendar 25 Kasım 2025 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Brown: 'Beni Boston'dan ayrılmamaya T-Mac ikna etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü, fakat kalmasında belirleyici olan kişinin çocukluk idolü olan NBA efsanesi Tracy McGrady olduğunu söyledi.

Brown, yıllardır sürekli olarak takas dedikodularına dahil edilmesinin kendisini yıprattığını ve başka bir takımda potansiyelini daha iyi ortaya koyabileceğine inandığını söyledi.

"Boston'da işler zaman zaman gerçekten zor görünüyordu," diyen Brown, şöyle devam etti:
"Kaç kere takas söylentilerine dahil edildim bilmiyorum. Her zaman bir şey vardı. Brad ya da organizasyondan birileri, başkalarının bu kulübe daha uygun olduğunu düşünüyordu. Daha fazla maaş verilen insanlar vardı. Yani 'Sanırım gitme zamanı geldi' diye düşündüğüm oldu. Başka bir yere gidebileceğime inanıyordum… Üst düzeyde skor üretebiliyordum ama burada büyümeme tam izin verilmedi."


Bu süreçte McGrady'nin kendisini kalmaya ikna ettiğini belirten Brown, anılarını şöyle aktardı:
"T-Mac bana 'Kal' dedi. Ben de şaşırdım. 'Ne yaparsan yap, kalabilirsen kal. Kazanma şansın var. Kazan' dedi."

McGrady'nin tavsiyesi doğru çıktı. Brown, 2024 yılında hem NBA şampiyonu hem de NBA Finalleri En Değerli Oyuncusu seçilerek ligin en elit oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.