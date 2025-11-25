Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü, fakat kalmasında belirleyici olan kişinin çocukluk idolü olan NBA efsanesi Tracy McGrady olduğunu söyledi.
Brown, yıllardır sürekli olarak takas dedikodularına dahil edilmesinin kendisini yıprattığını ve başka bir takımda potansiyelini daha iyi ortaya koyabileceğine inandığını söyledi.
"Boston'da işler zaman zaman gerçekten zor görünüyordu," diyen Brown, şöyle devam etti:
"Kaç kere takas söylentilerine dahil edildim bilmiyorum. Her zaman bir şey vardı. Brad ya da organizasyondan birileri, başkalarının bu kulübe daha uygun olduğunu düşünüyordu. Daha fazla maaş verilen insanlar vardı. Yani 'Sanırım gitme zamanı geldi' diye düşündüğüm oldu. Başka bir yere gidebileceğime inanıyordum… Üst düzeyde skor üretebiliyordum ama burada büyümeme tam izin verilmedi."
Bu süreçte McGrady'nin kendisini kalmaya ikna ettiğini belirten Brown, anılarını şöyle aktardı:
"T-Mac bana 'Kal' dedi. Ben de şaşırdım. 'Ne yaparsan yap, kalabilirsen kal. Kazanma şansın var. Kazan' dedi."
McGrady'nin tavsiyesi doğru çıktı. Brown, 2024 yılında hem NBA şampiyonu hem de NBA Finalleri En Değerli Oyuncusu seçilerek ligin en elit oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
