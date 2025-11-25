Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü, fakat kalmasında belirleyici olan kişinin çocukluk idolü olan NBA efsanesi Tracy McGrady olduğunu söyledi.Brown, yıllardır sürekli olarak takas dedikodularına dahil edilmesinin kendisini yıprattığını ve başka bir takımda potansiyelini daha iyi ortaya koyabileceğine inandığını söyledi.diyen Brown, şöyle devam etti:Bu süreçte McGrady'nin kendisini kalmaya ikna ettiğini belirten Brown, anılarını şöyle aktardı:McGrady'nin tavsiyesi doğru çıktı. Brown, 2024 yılında hem NBA şampiyonu hem de NBA Finalleri En Değerli Oyuncusu seçilerek ligin en elit oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.