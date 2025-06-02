Los Angeles Lakers'ın genç guardı Bronny James, gelecek sezon rotasyonda daha fazla süre alabilir.Athlon Sports'a konuşan Batı Konferansı'ndan bir NBA yöneticisi, James'in 2025–26 sezonunda düzenli bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.James, çaylak sezonunda Lakers formasıyla 27 maçta ortalama 6.7 dakika süre aldı. Gelişiminin büyük bölümü ise G League'de gerçekleşti. Burada çıktığı 18 maçta 18.6 sayı, 4.8 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayan Bronny, Mart ayında 39 sayılık bir performansa da imza atarak dikkat çekti.Yönetici, James'in özellikle dış şut isabeti ve savunma enerjisiyle kendini geliştirdiğini vurguladı:James, 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilmişti. Bu seçimin, takımda bulunan babası LeBron James'in etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyordu.