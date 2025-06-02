02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Bronny James, Lakers'ta rotasyon oyuncusu olmaya hazırlanıyor

Los Angeles Lakers'ın genç guardı Bronny James, gelecek sezon rotasyonda daha fazla süre alabilir.

calendar 02 Haziran 2025 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bronny James, Lakers'ta rotasyon oyuncusu olmaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın genç guardı Bronny James, gelecek sezon rotasyonda daha fazla süre alabilir.

Athlon Sports'a konuşan Batı Konferansı'ndan bir NBA yöneticisi, James'in 2025–26 sezonunda düzenli bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.

James, çaylak sezonunda Lakers formasıyla 27 maçta ortalama 6.7 dakika süre aldı. Gelişiminin büyük bölümü ise G League'de gerçekleşti. Burada çıktığı 18 maçta 18.6 sayı, 4.8 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayan Bronny, Mart ayında 39 sayılık bir performansa da imza atarak dikkat çekti.

Yönetici, James'in özellikle dış şut isabeti ve savunma enerjisiyle kendini geliştirdiğini vurguladı:


"Perimetre savunmasında etkili ve üçlüğü sokabildiğini gösterdi. Bunu istikrarlı hale getirebilirse, gelecek sezonun düzenli oyuncularından biri olur."

James, 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilmişti. Bu seçimin, takımda bulunan babası LeBron James'in etkisiyle gerçekleştiği düşünülüyordu.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.