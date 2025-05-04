İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Brighton Hove & Albion ile Newcastle United karşı karşıya geldi. The Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Brighton'ı öne geçiren golü 28. dakikada Yankuba Minteh kaydetti. Newcastle'ın golü 89. dakikada penaltıdan Alexander Isak kaydetti.



Brighton forması giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.



Brighton, puanını 52'ye çıkardı. Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Newcastle, yara aldı ve puanın 69 yaptı.



Brighton, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak. Newcastle ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.



