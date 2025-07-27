26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
0-0
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
1-1
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
0-2
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
2-1
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
2-3
26 Temmuz
Young Boys-Servette
3-1
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
0-3
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
1-0
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
1-2
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
2-0
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
1-046'
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
2-4
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
2-4
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
1-0
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
3-1
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
3-5
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
3-2
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
1-3
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
0-3
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Brezilya, Voleybol Milletler Ligi'nde finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Japonya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya, finale yükselerek İtalya ile eşleşti. Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

calendar 27 Temmuz 2025 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilya, Voleybol Milletler Ligi'nde finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yendi.

Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

VNL'de üçüncülük mücadelesi 27 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.
 



Salon: Atlas Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Brezilya: Roberta, Julia, Bergmann, Gabi, Diana, Rosamaria (Marcelle, Macris, Tainara)

Japonya: Wada, Airi, Ishikawa, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Kitamado, Yamada, Araki, Shiode, Iwasawa)

Setler: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8

Süre: 140 dakika

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.