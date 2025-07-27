Brezilya, Voleybol Milletler Ligi'nde finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yendi.
Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.
VNL'de üçüncülük mücadelesi 27 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Brezilya: Roberta, Julia, Bergmann, Gabi, Diana, Rosamaria (Marcelle, Macris, Tainara)
Japonya: Wada, Airi, Ishikawa, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Kitamado, Yamada, Araki, Shiode, Iwasawa)
Setler: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8
Süre: 140 dakika