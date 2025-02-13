BOTAŞ, deplasmanda dört farkla kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Danilos Pizza'yı 89-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, deplasmanda dört farkla kazandı!
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13 Şubat 2025 20:29

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, Danilos Pizza'ya konuk oldu.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip BOTAŞ, 89-85 kazandı.

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi 

BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 23-15

Devre: 32-37

3. Periyot: 61-66

 

 

 




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