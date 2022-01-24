BOTAŞ, ÇBK Mersin'i evinde devirdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 76-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, ÇBK Mersin'i evinde devirdi!
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24 Ocak 2022 17:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaştı.

Mücadeleyi BOTAŞ, 76-65 kazandı.

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Abdullah İlik, Samet Tekin

BOTAŞ: Dubljevic 15, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 5, Tilbe Şenyürek 7, Davis 22, Hatice Pelin Gülçelik 9, Prezelj 3, Işıl Alben 9, Jurjane 6

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 4, Zellous 10, Holingsvorth 4, Hayes 17, Thomas 16, Melis Talay, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 3, Anigwe 11

1. Periyot: 27-25

Devre: 48-41

3. Periyot: 63-49

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