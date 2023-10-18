NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride bıraktığımız gece oynanan altı maçla devam etti.



PELICANS 104-92 MAGIC



Brandon Ingram'ın 18 sayı, Zion Williamson'ın ise 16 sayıyla oynadığı hazırlık maçında New Orleans Pelicans, Orlando Magic'i 104-92 mağlup etti.



Orlando adına Franz Wagner 19 sayı, Moritz Wagner ise 16 sayı kaydetti. Bu ikili 15/21 şut isabetiyle oynarken, Magic'in geri kalanı 20/63 isabetle oynadı.



CELTICS 123-110 KNICKS



Jayson Tatum 28 sayı, Kristaps Porzingis ise 20 sayı buldu ve Boston, 23 üçlük kaydettiği maçta New York'u 123-110 mağlup etti.



Tatum'la birlikte hazırlık maçlarında ilk kez oynayan Jaylen Brown ise, Celtics adına 17 sayı ekledi.



İlk beş oyuncularını dinlendiren Knicks'te Quentin Grimes 22 sayı kaydetti.



THUNDER 124-101 BUCKS



Josh Giddey 19 sayı, Chet Holmgren ise 18 sayı ile oynadı ve Oklahoma City, Milwaukee'yi 124-101 yenilgiye uğrattı.



Milwaukee adına Giannis Antetokounmpo 18 sayı kaydetti. Damian Lillard, Bucks'la ikinci maçında 2/11 şut isabetiyle 5 sayıda kaldı.



RAPTORS 106-102 BULLS



Scottie Barnes ve Pascal Siakam 22'şer sayı atarak, Toronto'yu hazırlık maçında Chicago'ya karşı 106-102 galibiyete taşıdılar.



İlk beş oyuncuları maçın çoğunluğunu oynayan Bulls'ta Zach LaVine 25 sayı, Nikola Vucevic ise 20 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Chicago sadece üç yedek oyuncusunu kullandı.



CLIPPERS 116-103 NUGGETS



Paul George 23 sayı, Kawhi Leonard ise 11 sayı bularak Clippers'ı Denver Nuggets'a karşı 116-103 galibiyete taşıdılar.



Yalnızca yedek oyuncularının forma giydiği Nuggets'ta çaylak oyuncu Hunter Tyson 19 sayıyla oynarken, eski Clippers oyuncusu Reggie Jackson ise 15 sayı kaydetti.



TIMBERWOLVES 138-111 RA'ANANA



Luka Garza 30 sayı, Josh Minott ise 23 sayı bularak ilk beş oyuncusu oynamayan Minnesota'yı, İsrail ekibi Maccabi Ra'anana'ya karşı 138-111 galibiyete taşıdı.



Florida State'de kolej basketbolu oynamış olan Dwayne Bacon, Ra'anana adına 26 sayı buldu. Utah'ta forma giymiş olan Dakarai Tucker ise, İsrail ekibi adına 24 sayı ekledi.



