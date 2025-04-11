Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, yüksek beklentilere rağmen normal sezon sonlanmadan resmi olarak playoff dışı kalan ekibinin durumunu özetledi.



Suns, Oklahoma City Thunder karşısında 125-112 mağlup olarak playoff dışı kaldı. NBA tarihinin ilk 400 milyon dolarlık maaş bütçeli takımı olan Suns, sezona 8 galibiyet 1 mağlubiyetle başlamıştı. Ancak sezon genelinde beklenen performansı sergileyemedi.



Takımın yıldızı Devin Booker, maçın ardından sezonu şu sözlerle özetledi:

"Yavaş yavaş gerçekleşen bir kan kaybı oldu. Sezonun büyük bölümünde bu hissiyatı taşıdım."



Kevin Durant'ın bu yaz takas edilmesi bekleniyor. Suns'ın Booker etrafında "yeniden yapılanma" planına geçeceği belirtiliyor. Koç Mike Budenholzer'ın da koltuğu sallanırken, Booker dışında takımda geleceği net olan başka bir isim bulunmuyor.



Booker bu sezon 25.7 sayı, 4.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı. Yaz aylarında Suns ile üç yıllık, 212 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma hakkı bulunuyor.



