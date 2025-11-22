Bologna'dan deplasmanda rahat galibiyet!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Udinese, Bologna'yı ağırladı.



Stadio Friuli'de oynanan mücadeleyi Bologna 3-0 kazandı.



Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 54 ve 60. dakikalarda Tommaso Pobega ve 90+4'te Federico Bernardeschi kaydetti.



Bologna'da Riccardo Orsolini 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Udinese'de Nicolo Zaniolo maça ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Bologna ligde 15 puanda kalırken Bologna puanını 24'e yükseltti.



Bologna, Serie A'nın 13. haftasında Cremonese'yi konuk edecek. Udinese ise Parma ile deplasmanda karşılaşacak.