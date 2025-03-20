Fenerbahçe Beko'nun ve Partizan'ın eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Avrupa'da oynadığı dönemle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Los Angeles Clippers'ın Cleveland Cavaliers'ı 132-119 mağlup ettiği maçla ilgili açıklamalarda bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA'de baskıyla nasıl başa çıktığına dair konuştu.
Bogdanovic, bu duruma çok genç yaşlardan itibaren, Avrupa'da oynadığı dönemlerde alışkın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Bunun tecrübeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Beni tanıyanlar bilir, 18 yaşımdan beri büyük maçlar oynuyorum. Önce Partizan'da başladım, sonra Fenerbahçe'de. Eğer maçı kazanamazsan, dışarı çıkamazsın. Normal bir akşam yemeği bile yiyemezsin, eğlenemezsin. Bence bu alışkanlık oradan geliyor. Artık o tür bir baskıyı hissetmiyorum."
Clippers formasıyla kariyerini sürdüren Bogdanovic, normal sezonda şimdiye kadar 12,6 sayı, 3,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.
EUROLEAGUE KARNESİ
Sırp yıldız, 2010-2014 yılları arasında Partizan'da, 2014 ile 2017 yılları arasında ise Fenerbahçe'de oynadı.
Fenerbahçe'de 3 kez (2015, 2016, 2017) Euroleague Final Four'larında boy gösterdi.
Bogi, 2017 yılında Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biriydi.
Yetenekli guard, 5 yıllık Euroleague kariyerinde 12,3 sayı, 3,3 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarıyla oynadı.
Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe itirafı!
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko forması giyen ve temsilcimizin 2017 Euroleague şampiyonluğunda büyük emeği olan oyuncuların başında gelen Bogdan Bogdanovic, Avrupa'da forma giydiği dönemlerle ilgili itirafta bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun ve Partizan'ın eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Avrupa'da oynadığı dönemle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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