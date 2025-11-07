07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
0-06'
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Bodrum FK, İstanbulspor'a fark attı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

calendar 07 Kasım 2025 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 19:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, İstanbulspor'a fark attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Bodrum FK sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
 
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
 
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri Taulant Seferi (2), Pedro Brazao, Ege Bilsel ve penaltıdan Fredy kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 27 puana yükselirken, İstanbulspor 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bodrum FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.
 
Stat: Bodrum İlçe
 
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan
 
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 84 İsmail Tarım), Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 84 Omar Imeri), Fredy (Dk. 74 Ege Bilsel), Yusuf Sertkaya, Musah Muhammed (Dk. 73 Dimitrov), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Ahmet Aslan), Seferi
 
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal, Duhan Aksu (Dk. 46 Sambissa), Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Dk. 64 Mustafa Sol), Dijlan Aydın, Loshaj (Dk. 57 Mamadou), Yusuf Ali Özer, Krstovski (Dk. 73 İsa Dayaklı)
 
Goller: Dk. 7 Brazao, Dk. 45 ve 68 Seferi, Dk. 54 Fredy (penaltıdan), Dk. 90+1 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 27 Fredy, Dk. 47 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.