14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor

Bodrum FK, milli ara dönüşü kritik maçta Esenler Erokspor'u yenmesi halinde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra ilk kez 4'te 4 yapacak.

calendar 14 Ekim 2025 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK büyük hasreti bitirmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak.

Bu maç öncesi Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı (D) 4-0 ve Hatayspor'u da 5-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

En son 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2021-22 sezonunda 4'te 4 yapan Ege temsilcisi Kahramanmaraşspor (D), Sivas 4 Eylül, Bayburt Özel İdare Spor (D) ve Sarıyer'i yenmişti. Bodrum FK bu sezon ise 2'nci kez 3'te 3 yaptı. Zirvede yer alan Bodrum FK ilk olarak Sakaryaspor'u 3-1, Serikspor'u (D) 4-2 ve Adana Demirspor'u 3-1 yenip ertesi hafta Ankara Keçiörengücü'ne (D) 2-1 kaybederek seriyi bozmuştu. Bodrum FK, Esenler Erokspor sınavı öncesi kazandığı 3 maçta gol yemedi ve rakip ağlara 11 gol bıraktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.