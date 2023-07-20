Boca Juniors, Cavani'yi istiyor

Gelecek sezon Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Boca Juniors, Edinson Cavani'yi istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Boca Juniors, Cavani'yi istiyor
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20 Temmuz 2023 19:45
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu ezeli rakibi River Plate'e kaptıran Boca Juniors gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvadı.

Boca Juniors, Uruguaylı santrfor Edinson Cavani'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

RIQUELME GÖRÜŞTÜ

TYC Sport'un haberine göre Boca Juniors gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor. Juan Roman Riquelme'nin, Edinson Cavani'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haberin devamında ise Boca Juniors'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için Edinson Cavani'nin, Valencia'yı ikna edip bonservissiz bir şekilde transfer olmasını istiyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 28 resmi maça çıkan Edinson Cavani bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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